USS Roosevelt примет участие в маневрах с союзниками и партнерами по НАТО

Американские военные все чаще посещают воздушное пространство и акваторию Черного моря. После вчерашнего визита стратегических бомбардировщиков В-52Н, сегодня, 15 сентября, стало известно, что эсминец США с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke USS Roosevelt (DDG-80) начал движение к Черному морю для участия в операциях по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками и партнерами НАТО в регионе.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу 6-го флота США, сообщает "Европейская правда".

Это уже шестой визит корабля ВМС США в Черное море с начала 2020 года. Последним кораблем, посетившим этот регион, был USS Porter участвовавший в учениях Sea Breeze 2020.

Отмечается, что Roosevelt сосредоточится на укреплении региональной морской стабильности, общей готовности и военно-морского потенциала.

"Roosevelt с нетерпением ждал возможности отправиться в плавание по Черному морю вместе с нашими союзниками и партнерами по НАТО", – сказал командующий флотом США Райан Кендалл.

В тренде В Черное море идет эсминец США с крылатыми ракетами Tomahawk на борту

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Операции корабля в Черном море укрепят оперативную совместимость с союзниками и партнерами НАТО и продемонстрируют коллективную решимость обеспечить безопасность Черного моря в рамках операции "Атлантическая решимость".

Вооружение USS (DDG-80) составляют две пусковые установки системы Aegis на 32 (носовая) и 64 (кормовая) ячейки для ракет. В различной комбинации он может вооружаться: крылатыми ракетами Tomahawk, зенитными управляемыми ракетами RIM-66 SM-2 "Стандарт-2" и "Стандарт-3", противолодочным ракетным комплексом RUM-139 ASROC; 2х4 противокорабельными ракетами Harpoon.

Напомним, ранее в этом году в Черное море заходил другой американский эсминец с "Томагавками" – USS Ross, что заставило Россию понервничать.

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