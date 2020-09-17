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В Черное море вошел скоростной десантный корабль ВМС США (фото)

17 сентября, 15:41

Руслан Ровик Руслан Ровик

Судно способно принимать вертолеты, перевозить танки и сотни десантников

В Черное море, вслед за разведчиком британского флота, вошел высокоскоростной десантный корабль американского Военно-морского флота – USNS Yuma (T-EPF-8).

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Как сообщает "Український мілітарний портал", судно с водоизмещением 1515 тонн, способно перевозить 312 бойцов-десантников со штатной техникой, включая танки.

Американский корабль имеет 103 метра в длину, 28,5 м в ширину, а его осадка составляет 3,83 метра, что позволяет заходить в мелководные порты и фарватеры.

Судно развивает скорость до 43 узлов и может преодолеть 1200 миль на скорости 32 узлов. Его экипаж – 41 человек (в мирное время – 22 человека).

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Десантный корабль способен принимать и размещать в ангаре вертолет SH-60 Seahawk, и принимать CH-53E Super Stallion.

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Кроме того, на борту возможно размещение пехотного батальона или других подразделений средних размеров со штатной техникой, в том числе танками M-1 Abrams.

Корабль является многоцелевым – он может выполнять как гуманитарные миссии, так и переброску войск, грузов и воинской техники.

Ранее мы сообщали, что в Черное море вошел американский корабль с пехотинцами. Этот визит USS Oak Hill стал четвертым за 2020 год.

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Также напомним, что в НАТО решили усилить присутствие в Черном море. На что стоит рассчитывать Украине и как это отразится в целом на ситуации в регионе, вы можете узнать в статье: "НАТО нацеливается на Черное море".

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ВМС Черное море десант десантники ВМС США десантный корабль
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