В Пенсильвании остановили подсчет голосов на округе, где побеждает Байден

Обработать последние 35 тысяч бюллетеней можно будет только в пятницу

Избирательный округ Аллегени в штате Пенсильвании, в котором расположен 300-тысячный город Питтсбург, приостановил подсчет голосов на выборах президента США.

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Об этом сообщила в Twitter член окружной избирательной комиссии Бетани Халлэм.

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Неподсчитанными остаются 35 тысяч бюллетеней, которые пришли по почте. Из них 5-6 тыс. не удалось отсканировать и 29 тыс. не могут обработать из-за распоряжения суда. Подсчет возобновится только 6 ноября (по местному времени).

Халлэм напомнила, что, если бы республиканцы из законодательного собрания Пенсильвании не запретили подсчитывать результаты голосования по почте до дня выборов, то этой проблемы можно было бы избежать.

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Напомним, что по результатам обработки 92% голосов в штате Пенсильвания с отрывом менее чем в 2% побеждает республиканец Дональд Трамп – у него 50,3% голосов. Однако в Аллегени большинство – 58,7% – избирателей проголосовали за демократа Джо Байдена.

Важно отметить, что Пенсильвания является одним из колеблющихся штатов, которые обычно и определяют победителя выборов. Выигрыш даст кандидату 20 выборщиков.

Ранее штаб Трампа получил судебное разрешение разместить своих наблюдателей за подсчетом голосов в столице штата – городе Филадельфия, где также лидирует Байден.

Напомним, что Трамп выразил готовность подать судебные иски в штатах, на победу в которых претендует Байден.

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