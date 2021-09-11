Теракты 11 сентября: Байден обратился к нации в годовщину трагедии

В результате нападения исламистской организации "Аль-Каида" погибли 2977 человек

Президент США призвал американцев к единству / Фото: Reuters, Сегодня

Президент США Джо Байден почтил память 2977 человек, погибших в результате террористических актов-самоубийств (известных как 9/11) 11 сентября 2001 года.

Во время своего выступления по случаю 20-й годовщины нападения исламистской организации "Аль-Каида" президент США призвал американцев у единству.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. Its what makes us who we are and we cant forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb — President Biden (@POTUS) September 10, 2021

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Американский лидер почтил память спасателей, которые отреагировали на атаки.

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"Мы чтим всех тех, кто рискнул и отдал свои жизни за считанные минуты, часы, месяцы и годы после этого", – сказал Байден.

Он отметил, что единство осталось наибольшей силой США несмотря ни на что.

Что известно о теракте 9/11

По данным Википедии, серия из четырёх координированных террористических актов-самоубийств произошла 11 сентября 2011 года.

Террористы захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера.

Захватчики направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Они врезались в башни, после чего те обрушились и вызвали разрушения прилегающих строений. Третий самолет был направлен в здание Пентагона.

Пассажиры и команда четвертого авиалайнера хотели помешать террористам, однако самолет упал в поле в штате Пенсильвания.

В результате атак погибли 2977 человек, ещё 24 пропали без вести.

Напомним, в 2016 году власти США обнародовали ранее засекреченный раздел отчета Конгресса о терактах 11 сентября 2001 года. В нем содержится информация о людях, с которыми были связаны террористы перед осуществлением атак. Называются имена людей, которые помогали террористам снять жилье, открыть банковские счета, а также брать уроки управления самолетами.