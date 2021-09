Теракты 11 сентября: Байден обратился к нации в годовщину трагедии

Президент США Джо Байден почтил память 2977 человек, погибших в результате террористических актов-самоубийств (известных как 9/11) 11 сентября 2001 года.

Во время своего выступления по случаю 20-й годовщины нападения исламистской организации "Аль-Каида" президент США призвал американцев у единству.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. Its what makes us who we are and we cant forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb