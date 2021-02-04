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В США рассказали, когда примут решение по санкциям против "Северного потока – 2"

4 февраля, 01:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

США пока мониторят ситуацию

Соединенные Штаты будут принимать решение о необходимости применения санкций против российского газопровода "Северный поток – 2" по мере завершения его строительства и сертификации.

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Об этом заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

"Мы будем следить за деятельностью по завершению или сертифицированию трубопровода, и, если это произойдет, мы примем решение о применении санкций", - рассказал он.

В то же время Прайс уточнил, что санкции – только один из многих инструментов для остановки строительства "Северного потока – 2".

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Он также добавил, что США намерены тесно сотрудничать с союзниками и партнерами для укрепления энергетической безопасности и защиты от "хищных действий", в частности со стороны России.

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Напомним, президент США Джо Байден призвал канцлера Германии Ангелу Меркель урегулировать вопрос строительства "Северного потока – 2" так, чтобы не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзита газа через Украину. Он пообещал, что если Германия разработает такое решение, США могут отменить санкции против "Северного потока – 2".

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санкции Госдепартамент США Северный поток 2
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