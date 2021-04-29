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В Госдепе рассказали, о чем Байден будет говорить с Путиным

29 апреля, 02:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен на готовящейся встрече с главой Кремля Владимиром Путиным обсудить защиту суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии.

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Об этом сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала MSNBC.

Салливан отметил, что Байден все еще рассчитывает на "стабильные отношения" с Россией и достижения согласия дипломатическим путем.

"Будет обсуждаться целый спектр вопросов в наших отношениях, в том числе – суверенитет и территориальная целостность Украины. Байден намерен придерживаться этого плана, если нам удастся договориться о подходящем месте и времени", – заявил он.

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Салливан добавил, что США вместе с партнерами твердо намерены защищать суверенитет и территориальную целостность Украины.

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"Мы и в дальнейшем намерены это делать (защищать Украину. – Ред.), но хотим осуществлять это по дипломатическим каналам высокого уровня, а не путем публичных ультиматумов", – отметил он.

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