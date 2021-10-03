В Госдепе США кризис, требуют жестких мер по "Северному потоку – 2"

Сенатор Круз ярый противник российского газопровода и требует от Администрации Байдена санкций

У Госдепа возникли проблемы из-за сенатор Круза. Коллаж "Сегодня"

Сенатор-республиканец Тед Круз, который давно выступает за санкции против "Северного потока – 2", создал кризис в Госдепартаменте США: он сильно затягивает назначение десятков дипломатов, требуя срочных мер против российского газопровода.

Об этом пишет The New York Times.

Реклама

Сообщается, что Круз задерживает утверждение десятков кандидатур на посты в Госдепартаменте США, в том числе 59 послов.

Демократы называют действия Круза "беспрецедентным примером подрыва политических норм Вашингтона", и что это ставит под угрозу национальную безопасность страны. А чиновники Администрации Байдена называют сложившуюся ситуацию кадровым кризисом. Причем из-за действий Круза страдают даже те кандидаты в Госдеп, которые не имеют отношения к теме "СП-2".

Американская газета отмечает, что Круз не имеет права блокировать само утверждение кандидатур Байдена на дипломатические должности в Госдеп, но он максимально затягивает этот процесс.

Реклама

Должностные лица Госдепартамента говорят, что нехватка утвержденных высокопоставленных сотрудников ограничивает их способность вести дипломатическую деятельность. В качестве примера они привели случай с Бонни Дженкинс, которая была официально назначена в марте на должность главного сотрудника Госдепа по контролю над вооружениями, но не была утверждена до 21 июля – всего за несколько дней до ее отъезда на переговоры по стратегическим вооружениям с русскими в Женеву (где встречались Путин и Байден).

Тед Круз – ярый противник "СП-2"

В марте этого года сенатор-республиканец уже угрожал заблокировать утверждение Уильяма Бернса в должности директора ЦРУ, если администрация Байдена не введет новые санкции против "Северного потока – 2".

Также Круз внес поправку в законопроект о поддержке Украины, связанной с российским газопроводом "Северный поток – 2": "Это вопрос Nord Stream 2, который мы поднимали снова и снова, и я думаю, мы все привержены тому, чтобы решить эту проблему". Также он напомнил, что в Администрацию президента было отправлено уже не одно письмо по этому газопроводу.

Как мы уже писали, "Северный поток – 2" под угрозой из-за возможных санкций США. Недавно Палата представителей единогласно проголосовала за поправки в оборонный бюджет США, включая законодательство о санкциях.