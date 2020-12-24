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В Госдепе США заявили о причастности ФСБ России к отравлению Навального

24 декабря, 06:24

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Россия неоднократно выдвигала множество теорий заговора

В Госдепартаменте США уверены, что к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального причастна Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ).

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Об этом сообщает The Hill.

"США считают, что сотрудники российской Федеральной службы безопасности использовали нервно-паралитический агент "Новичок", чтобы отравить господина Навального. У отравления господина Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме участия в нем и ответственности за него российского правительства", – заявил представитель Госдепартамента США.

Он также отметил, что Россия выдвинула множество, часто противоречивых, теорий заговора.

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"Конечно, президент Путин и российское правительство хотели бы, чтобы мы поверили в обратное", – сказал он.

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К слову, по словам пресс-секретаря Путина, к недавнему видео о телефонном звонке Навального сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, который участвовал в операции по его отравлению, надо относиться как к "проявлению, по Фрейду, зацикленности на собственной гульфиковой зоне".

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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