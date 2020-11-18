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В Ираке обстреляли ракетами посольство США

18 ноября, 01:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В результате обстрела есть погибший и раненые местные жители

Столица Ирака Багдад поздно вечером 17 ноября подверглась ракетному обстрелу, несколько ракет упали в "зеленой зоне", где расположены посольство Соединенных Штатов и другие иностранные миссии.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

В общей сложности в направлении Багдада были выпущены семь ракет, четыре упали в "зеленой зоне", еще три ракеты – в других районах города.

Иракские военные сообщают о гибели ребенка и пятерых раненых мирных жителях.

Все семь ракет были выпущены из одного и того же места на востоке Багдада.

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"Журналисты агентства Франс Пресс услышали несколько мощных взрывов, за которыми последовали звуки скорострельной стрельбы и красные вспышки, осветившие небо, – это свидетельство того, что в здании посольства США активировали систему противоракетной защиты C-RAM", – пишет издание.

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Фото: wyborcza.pl

Отмечается, что атака на Багдад произошла после того, как Белый дом объявил о рекордном сокращении американского военного присутствия в Ираке и Афганистане.

Напомним, ранее появилась информация, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может отозвать американский военный контингент из Ирака, Афганистана и Сомали.

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Ирак США багдад обстрелы
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