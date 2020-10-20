Українська
$ 28,37
33,5
  1. Мировые новости
  2. США

В Калифорнии разбился истребитель ВМС США

20 октября, 23:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Пилота госпитализировали в местный госпиталь

В США, в штате Калифорния, разбился одноместный истребитель, пилот успел катапультироваться.

Реклама

Об этом сообщает ABC News.

По словам представителя ВМС США Захари Харреллы, одноместный истребитель F/A-18 совершал полет с военно-морской авиабазы ​​Лемур и потерпел крушение во вторник, 20 октября.

Пилот, который управляли самолетом, выжил. Его госпитализировали в местный госпиталь для обследования. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Авиабаза Лемур расположена в Центральной долине Калифорнии.

В тренде
Ученые открыли в теле человека ранее неизвестный орган
Реклама

Напомним, в прошлом году в Калифорнии разбился американский истребитель-бомбардировщик F-18.

Ранее мы писали, что в международном аэропорту в Коннектикуте упал бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны, тогда погибли семь человек.

К слову, в июле этого года авиакатастрофа в США привела к гибели летчика американских Военно-воздушных сил.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США истребитель Калифорния ВМС США
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вторая за два дня: в США фармкомпания остановила испытания вакцины от COVID-19
Вторая за два дня: в США фармкомпания остановила испытания вакцины от COVID-19США
В США показали свое
В США показали свое "оружие судного дня"США
Мелания Трамп вылечилась от коронавируса
Мелания Трамп вылечилась от коронавирусаСША
ВОЗ забраковала
ВОЗ забраковала "Ремдесивир" для лечения коронавирусаСША
Коронавирус не отступает: где больше всего больных COVID-19
Коронавирус не отступает: где больше всего больных COVID-19Другие страны
Россия обвинила США в подталкивании Украины к силовому решению проблемы Донбасса
Россия обвинила США в подталкивании Украины к силовому решению проблемы ДонбассаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять