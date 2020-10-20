В Калифорнии разбился истребитель ВМС США

В США, в штате Калифорния, разбился одноместный истребитель, пилот успел катапультироваться.

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Об этом сообщает ABC News.

По словам представителя ВМС США Захари Харреллы, одноместный истребитель F/A-18 совершал полет с военно-морской авиабазы ​​Лемур и потерпел крушение во вторник, 20 октября.

Пилот, который управляли самолетом, выжил. Его госпитализировали в местный госпиталь для обследования. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Авиабаза Лемур расположена в Центральной долине Калифорнии.

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Напомним, в прошлом году в Калифорнии разбился американский истребитель-бомбардировщик F-18.

Ранее мы писали, что в международном аэропорту в Коннектикуте упал бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны, тогда погибли семь человек.

К слову, в июле этого года авиакатастрофа в США привела к гибели летчика американских Военно-воздушных сил.

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