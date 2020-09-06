В Калифорнии снова вспыхнул лесной пожар: десятки людей оказались в ловушке (видео)

В результате происшествия пострадали не менее 12 человек

В Калифорнии вокруг водохранилища неподалеку от города Фресно вспыхнул лесной пожар. В результате люди оказались в ловушке. Сейчас на месте инцидента проходит спасательная операция.

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Об этом сообщает BBC.

По данным СМИ, спасатели на военном вертолете эвакуировали уже 63 человека и доставили их в международный аэропорт Фресно Йосемити. Пока известно, что два человека получили серьезные ранения, еще 10 – травмы средней тяжести.

Пожар в этом районе начался в пятницу, 4 сентября, и к воскресенью распространился на территорию свыше 2 тысяч гектаров.

В связи с этим губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение. Ожидается, что в ближайшие дни температура в штате может достигать до 49 градусов тепла.

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Кроме того, в национальной метеорологической службе США заявили, что в некоторых частях Южной Калифорнии могут быть "редкие, опасные и, возможно, смертельные" температуры.

Напомним, совсем недавно природный пожар на территории Национального заповедника Анджелес в американском штате Калифорния распространился на 11,6 тысячи га.

Вскоре в Сети появились фотографии масштабных пожаров в Калифорнии (Соединенные Штаты), сделанные с Международной космической станции.

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