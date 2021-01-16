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В Капитолий пытался проникнуть вооруженный мужчина с фальшивым пропуском

16 января, 21:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Жителя Вирджинии задержали на одном из полицейских кордонов

В Соединенных Штатах полиция Капитолия арестовала мужчину из Вирджинии, который пытался пройти через контрольно-пропускной пункт в центре Вашингтона по поддельному инаугурационному пропуску. У него обнаружили заряженный пистолет и более 500 патронов.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.

Мужчина по имени Уэсли Аллен Биллер около 18:30 подъехал на своем пикапе к одному из кордонов из полицейских машин недалеко от Капитолия и предъявил офицерам "несанкционированное инаугурационное удостоверение".

Когда полицейские спросили у Биллера, есть ли у него оружие, он ответил, что у него в подлокотнике есть полуавтоматический пистолет Glock – он был заряжен 17 патронами.

Полиция изъяла пистолет и 509 патронов, патроны для дробовика и магазин для пистолета.

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Напомним, ранее служба безопасности Капитолия предупредила законодателей о том, что тысячи радикально настроенных сторонников действующего президента Дональда Трампа планируют снова штурмовать здание Конгресса в день инаугурации Джо Байдена. Также спецслужбам стало известно об угрозах штурма Белого дома и Верховного суда США.

6 января дебаты в Конгрессе США о результатах выборов были прерваны из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Конгрессменам пришлось срочно эвакуироваться: в здании распылили слезоточивый газ. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский.

Сейчас в Капитолии для охраны его от возможных нападений находятся сотни бойцов Нацгвардии США.

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США оружие задержание полиция Капитолий нападение
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