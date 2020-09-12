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В компании из США признали причастность к блокировкам интернета в Беларуси – СМИ

12 сентября, 21:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Sandvine поставила белорусским властям фильтрующее интернет-трафик оборудование

Один из руководителей американской компании, производящей сетевое оборудование Sandvine Inc. в разговоре с сотрудниками признал, что они продали властям Беларуси технику, позволяющую фильтровать до 40% входящего и исходящего интернет-трафика. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на запись разговора руководства с сотрудниками.

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Так, по информации издания, во время внутренней телефонной конференции Sandvine 10 сентября, целью которой было снять озабоченность сотрудников по поводу ее работы в Беларуси, руководство заявило, что они работали с государственной организацией в этой стране более года и предоставили ей технологию, фильтрующую около 40% всего интернет-трафика, входящего и исходящего из страны.

В то же время, руководство Sandvine утверждает, что эта поставка нарушала санкции США.

При этом технический директор компании Александр Хаванг признал во время разговора, что Беларусь может использовать ее оборудование для блокировки веб-сайтов и приложений для обмена сообщениями, но в Sandvine пришли к выводу, что интернет и доступ к определенным материалам на веб-сайтах "не имеют отношения к нарушению прав человека".

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"Мы не хотим играть в мировую полицию. Мы считаем, что каждой суверенной стране должно быть разрешено устанавливать свою собственную политику в отношении того, что разрешено, а что не разрешено в этой стране", – цитирует Хаванга агентство.

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Напомним, в августе в Беларуси, где вспыхнули массовые протесты, длящиеся уже больше месяца, власти заблокировали доступ к почти 70 интернет-ресурсам.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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интернет США протесты Беларусь блокировка
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