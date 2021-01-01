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Трамп не сдается: республиканцы попытаются оспорить в Конгрессе итоги голосования коллегии выборщиков

1 января, 17:12

Виктория Барановская Виктория Барановская

Республиканцы могут на некоторое время затянуть закрепление победы Байдена

6 января в Конгрессе США по меньшей мере 140 республиканцев попытаются возразить против результатов голосования коллегии выборщиков на совместном заседании двух палат.

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Об этом сообщает CNN.

Первым сенатором, который заявил о намерении возразить на заседании обеих палат Конгресса, стал республиканец из Миссури Джош Хоули.

Среди тех, кто публично объявил, что проголосует против результатов член палаты представителей Мо Брукс из Алабамы, Мэдисон Коуторн из Северной Каролины, Лорен Бойберт из штата Колорадо, Джефф ван Дрю из Нью-Джерси и Джо Уилсон из Южной Каролины. Кроме того, к ним присоединились восемь республиканцев из Пенсильвании и другие.

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Отметим, что если возражение поступает хотя бы от одного представителя Сената и одновременно – от одного члена Палаты представителей во время совместного заседания, то палаты разделяются и обсуждают, стоит ли поддерживать возражение. Таким образом, республиканцы могут на некоторое время затянуть процесс.

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Утверждение результатов голосования коллегии – официальная процедура, закрепляющая победу на выборах одного из кандидатов.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп, который никак не может смириться со своим поражениемна выборах, призвал представителей Республиканской партии в Сенате бороться за опротестование результатов президентских выборов.

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выборы США республиканцы
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