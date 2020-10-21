В Конгрессе США призвали признать независимость Нагорного Карабаха

В США конгрессмен от Демократической партии Грейс Наполитано призвала признать независимость Нагорного Карабаха.
Об этом сообщает Asbarez.
Конгрессмен направила соответствующее письмо на имя спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
"Свобода – это единственная оставшаяся возможность выживания Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика). Путь вперед – свобода. Поэтому я призываю к официальному признанию со стороны США независимости Арцаха", – говорится в заявлении Наполитано.
К слову, Армения и Азербайджан заявляют, что их министры иностранных дел встретятся в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео. Однако Госдепартамент не дал никаких комментариев.
Недавно мы писали о том, что Совет Безопасности ООН обсудил необходимость обеспечить контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Также напомним, лидеры Армении и Азербайджана готовы начать прямые переговоры по Нагорному Карабаху.
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