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В Конгрессе США призвали признать независимость Нагорного Карабаха

21 октября, 02:49

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Помпео

В США конгрессмен от Демократической партии Грейс Наполитано призвала признать независимость Нагорного Карабаха.

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Об этом сообщает Asbarez.

Конгрессмен направила соответствующее письмо на имя спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Свобода – это единственная оставшаяся возможность выживания Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика). Путь вперед – свобода. Поэтому я призываю к официальному признанию со стороны США независимости Арцаха", – говорится в заявлении Наполитано.

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Одним абзацем. В Нагорном Карабахе по-прежнему стреляют и захватывают села

К слову, Армения и Азербайджан заявляют, что их министры иностранных дел встретятся в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео. Однако Госдепартамент не дал никаких комментариев.

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Недавно мы писали о том, что Совет Безопасности ООН обсудил необходимость обеспечить контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Также напомним, лидеры Армении и Азербайджана готовы начать прямые переговоры по Нагорному Карабаху.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения США нагорный карабах
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