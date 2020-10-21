В Конгрессе США призвали признать независимость Нагорного Карабаха

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Помпео

В США конгрессмен от Демократической партии Грейс Наполитано призвала признать независимость Нагорного Карабаха.

Реклама

Об этом сообщает Asbarez.

Конгрессмен направила соответствующее письмо на имя спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Свобода – это единственная оставшаяся возможность выживания Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика). Путь вперед – свобода. Поэтому я призываю к официальному признанию со стороны США независимости Арцаха", – говорится в заявлении Наполитано.

К слову, Армения и Азербайджан заявляют, что их министры иностранных дел встретятся в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео. Однако Госдепартамент не дал никаких комментариев.

Реклама

Недавно мы писали о том, что Совет Безопасности ООН обсудил необходимость обеспечить контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Также напомним, лидеры Армении и Азербайджана готовы начать прямые переговоры по Нагорному Карабаху.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама