В Конгрессе США Трампа назвали "слугой" Путина

В США дела у Трампа все хуже, а теперь его в очередной раз записали в сообщники россиян

Пока Конгресс пытается лишить действующего президента США полномочий, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала Дональда Трампа "слугой" президента России Владимира Путина.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Она сделала такой вывод после того, как президент США бездействовал после хакерских атак россиян на американские ведомства.

"Другого объяснения, кроме того, что он (Трамп. – Ред.) – слуга Путина, просто нет. Не знаю, что у русских есть на президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Либо (Трамп) тугой на ухо, либо у него пятна на глазах, или у него есть обязательства (перед Россией. – Ред.)", – сказала Пелоси.

Тем временем в США готовятся к возможному импичменту Дональда Трампа. Как сообщали новости "Сегодня", демократы уже подготовили документ, который может лишить его кресла главы государства, а на улицы американских городов выходят митингующие с требованием отставки хозяина Белого дома. Соответствующую резолюцию об отстранении трампа должны подать сегодня в Конгресс.

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Хотя накануне глава судебного комитета Сената говорил, что импичмент Трампа невозможен и опасен.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме "Майдан" в США

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