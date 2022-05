В Конгрессе США впервые за 50 лет показали видео с НЛО

Конгресс Соединенных Штатов Америки провел первые за полвека слушания на тему неопознанных летающих объектов. Среди прочего замдиректора военно-морской разведки Скотт Брэй показал видео с доказательством встречи с НЛО.

Об этом сообщает Euronews.

Скотт Брэй показал видео, на котором виден истребитель ВМС США – он выполнял тренировочный полет и заметил некий сферический объект.

По словам чиновника, у него нет объяснения, что это за конкретный объект:

Кроме этого, он отметил, что число несанкционированных и неопознанных летательных объектов в контролируемых военными зонах выросло с начала 2000-х годов. В Пентагоне заявили, что это связано с улучшением систем наблюдения и обнаружения объектов в воздушном пространстве.

'I do not have an explanation for what this specific object is Congress held a UFO hearing for the first time in more than 50 years. Heres what happened: pic.twitter.com/s5QPtoMvEo