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В крови Трампа обнаружили антитела к COVID-19 – врач

8 октября, 01:10

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Белом доме рассказали, что невозможно понять, как Трамп заболел

У президента США Дональда Трампа, у которого ранее диагностировали COVID-19, уже более четырех дней не повышалась температура, и не проявлялись симптомы болезни.

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Об этом заявил лечащий врач Трампа Шона Конли, передает "ВВС".

По его словам, в организме Трампа есть антитела, а с момента госпитализации ему ни разу не понадобился кислородный баллон.

В то же время в Белом доме заявили, что понять, кто заразил президента коронавирусом, невозможно.

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"Я понимаю, что людям очень любопытно. Мне тоже любопытно. Факт в том, что источников могло быть сколько угодно. Это вопрос без ответа", – сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Брайан Моргенштерн.

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Напомним, президент США Дональд Трамп, у которого ранее диагностировали коронавирус, выписался из больницы и вернулся в Белый дом.

Также мы писали о том, что кандидат в президенты США Джо Байден готов перенести дебаты, если его оппонент Дональд Трамп болеет коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США коронавирус Дональд Трамп
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