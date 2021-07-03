В Мексиканском заливе произошел масштабный подводный пожар (видео)

Пожар в Мексиканском заливе. Фото: скриншот
В Мексиканском заливе (у побережья Сьюдад-дель-Кармен в штате Кампече) произошел сильный пожар на подводном трубопроводе нефтегазовой компании Pemex.
Об этом сообщает Bloomberg.
Огонь, который горел под водой, пытались потушить с кораблей. Предварительно установлено, что произошла утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине 78 м.
Пока информации о пострадавших или погибших нет.
Также сообщалось, что в январе 2021 года у берегов Турции затонул сухогруз Arvin, погибли четверо украинских моряков и россиянин – капитан судна.
Кроме того, как мы писали ранее, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель украинца в результате пожара на судне MSС MESSINA в Индийском океане.