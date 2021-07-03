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В Мексиканском заливе произошел масштабный подводный пожар (видео)

3 июля 2021 2:04

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Пожар на подводном трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании попал на видео

Пожар в Мексиканском заливе. Фото: скриншот

Пожар в Мексиканском заливе. Фото: скриншот

В Мексиканском заливе (у побережья Сьюдад-дель-Кармен в штате Кампече) произошел сильный пожар на подводном трубопроводе нефтегазовой компании Pemex.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Огонь, который горел под водой, пытались потушить с кораблей. Предварительно установлено, что произошла утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине 78 м.

Пока информации о пострадавших или погибших нет.

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Также сообщалось, что в январе 2021 года у берегов Турции затонул сухогруз Arvin, погибли четверо украинских моряков и россиянин – капитан судна.

Кроме того, как мы писали ранее, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель украинца в результате пожара на судне MSС MESSINA в Индийском океане.

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