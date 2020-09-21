В метро Нью-Йорка сошел с рельсов поезд, есть пострадавшие: видео с места аварии

Бездомный американец устроил устроил диверсию в метро Нью-Йорка, в результате которой сошел с рельсов поезд и пострадали люди.

Реклама

Как сообщает New York Daily, утром 20 сентября в подземке на Манхэттене две передние пары колес первого вагона сошли с путей и он влетел в несущие опоры станции.

В результате случившегося была повреждена обшивка поезда, часть рельсов, шпалы и несколько дверных панелей. Журналисты уже охарактеризовали это как самую катастрофическую аварию последних лет.

В момент аварии в поезде находились порядка 30 человек – трое из них пострадали, а один попал в больницу.

Позже стало известно, что виновником авария является 30-летний бездомный Деметриус Гарвард – он бросал на рельсы гвозди. Причем довести задуманное до финала ему удалось не сразу – сначала другой пассажир заметил, что злоумышленник что-то подложил на рельсы, спрыгнул к путям и убрал посторонний предмет.

В тренде Трамп страшнее коронавируса: чего боятся немцы

Реклама

Но диверсанта повторил свой трюк, а когда после катастрофы, стоял на станции и громко смеялся. Его задержали другие пассажиры и вызвали полицию. Сейчас он находится под стражей по подозрению о создании угрозы для жизни людей.

Также полицейские установили, что гвозди были оставлены возле метро рабочими транспортного управления – им приказали больше не бросать стройматериалы в общественных местах.

Напомним, в прошлом году накануне Дня независимости в Нью-Йорке произошла авария мусоровоза, которая вызвала транспортный коллапс.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама