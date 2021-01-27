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В мире более 100 млн человек инфицировались коронавирусом

27 января, 06:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Больше всего заболевших фиксируют в США

В мире за все время пандемии коронавируса число зафиксированных случаев достигло 100 243 101.

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Согласно статистике, почти 1,3% населения мира инфицировано COVID-19.

Наибольшее количество случаев COVID-19 фиксируют в таких странах:

  • США – 25 437 228;
  • Индия – 10 676 838;
  • Бразилия – 8 933 356;
  • Россия – 3 716 228;
  • Великобритания – 3 700 268.

От осложнений, вызванных COVID-19, больше всего летальных исходов в таких странах:

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  • США – 425 062;
  • Бразилия – 218 878;
  • Индия – 153 587;
  • Мексика – 152 016;
  • Великобритания – 100 359.

В то же время тех, кто поборол вирус, больше всего в Индии – 10 345 985 человек.

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Ранее в ВОЗ предупредили: есть большая вероятность, что коронавирусная инфекция станет эндемическим заболеванием, которое будет появляться снова.

Также в ВОЗ заявляли, что мир не должен считать уничтожение или искоренение нового коронавируса критерием успеха.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США мир вирус коронавирус пандемия
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