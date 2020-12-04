Українська
$ 28,3
34,4
  1. Мировые новости
  2. США

В мире число заражений COVID-19 превысило 65 млн

4 декабря, 02:22

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Наибольшее количество случаев фиксируют в США

В мире число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 65 миллионов.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на ночь 4 декабря, число инфицированных в мире составляет 65 016 336 человек. Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 502 728 человек.

Побороли болезнь 41 705 009 человек.

В тренде
Рак, сепсис, "испанка" и дважды COVID-19: история бабушки-победительницы из США

Наибольшее количество случаев коронавируса в таких странах:

  • США – 14 012 568;
  • Индия – 9 534 964;
  • Бразилия – 6 436 650;
  • Россия – 2 354 934;
  • Франция – 2 310 090.
Реклама

Наибольшее количество летальных случаев от COVID-19 в таких странах:

  • США – 275 729;
  • Бразилия – 174 515;
  • Индия – 138 648;
  • Мексика – 107 565;
  • Великобритания – 60 210.

Ранее мы писали, что по крайней мере 4 миллиона украинцев смогут бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США статистика коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакцина Moderna: три преимущества американского препарата и одно
Вакцина Moderna: три преимущества американского препарата и одно "но"США
Пока нет доказательств: вакцина от COVID-19 Moderna не защищает от передачи вируса
Пока нет доказательств: вакцина от COVID-19 Moderna не защищает от передачи вирусаСША
На грани Третьей мировой. К чему мог привести таран россиянами
На грани Третьей мировой. К чему мог привести таран россиянами "Джона Маккейна"Политика
Врач тайно оплодотворил сотни пациенток. Его дети ищут друг друга по всему миру
Врач тайно оплодотворил сотни пациенток. Его дети ищут друг друга по всему мируFun
"Это трагедия": кандидат в министры финансов США заявила об историческом кризисеСША
Миллиардеры в США заработали на пандемии коронавируса триллион долларов
Миллиардеры в США заработали на пандемии коронавируса триллион долларовБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять