В мире число заражений COVID-19 превысило 65 млн

В мире число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 65 миллионов.

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Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на ночь 4 декабря, число инфицированных в мире составляет 65 016 336 человек. Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 502 728 человек.

Побороли болезнь 41 705 009 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса в таких странах:

США – 14 012 568;

Индия – 9 534 964;

Бразилия – 6 436 650;

Россия – 2 354 934;

Франция – 2 310 090.

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Наибольшее количество летальных случаев от COVID-19 в таких странах:

США – 275 729;

Бразилия – 174 515;

Индия – 138 648;

Мексика – 107 565;

Великобритания – 60 210.

Ранее мы писали, что по крайней мере 4 миллиона украинцев смогут бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.

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