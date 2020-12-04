В мире число заражений COVID-19 превысило 65 млн

В мире число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 65 миллионов.
Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
По состоянию на ночь 4 декабря, число инфицированных в мире составляет 65 016 336 человек. Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 502 728 человек.
Побороли болезнь 41 705 009 человек.
Наибольшее количество случаев коронавируса в таких странах:
- США – 14 012 568;
- Индия – 9 534 964;
- Бразилия – 6 436 650;
- Россия – 2 354 934;
- Франция – 2 310 090.
Наибольшее количество летальных случаев от COVID-19 в таких странах:
- США – 275 729;
- Бразилия – 174 515;
- Индия – 138 648;
- Мексика – 107 565;
- Великобритания – 60 210.
Ранее мы писали, что по крайней мере 4 миллиона украинцев смогут бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.
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