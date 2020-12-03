В мире от COVID-19 умерли почти полтора миллиона человек

В мире количество умерших от коронавирусной инфекции возросло до 1 492 029.
Согласно статистике, по состоянию на утро 3 декабря коронавирусом в мире заразились почти 64,5 млн человек, из них выздоровели 41 451 795 пациентов.
Страны, в которых больше всего случаев COVID-19:
- США – 14 млн (+184 000);
- Индия – 9,53 млн (+36 604)
- Бразилия – 6,44 млн (+49 863);
- Россия – 2,35 млн (+25 345);
- Франция – 2,24 млн (+14 064).
Наибольшее количество летальных случаев от COVID-19 в таких странах:
- США – 273 368;
- Бразилия – 174 515;
- Индия – 138 122;
- Мексика – 107 565;
- Великобритания – 59 796.
В то же время больше всего выздоровевших от COVID-19 фиксируют в таких странах:
- Индия – 8 932 647;
- Бразилия – 6 759 294;
- США – 5 322 128;
- Россия – 1 814 442;
- Аргентина – 1 268 358.
К слову, в США выразили надежду получить 40 миллионов доз вакцины против коронавируса, однако распределять их будут поэтапно.
Мы также сообщали, что по крайней мере 4 миллиона украинцев смогут бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.
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