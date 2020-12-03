В мире от COVID-19 умерли почти полтора миллиона человек

В мире количество умерших от коронавирусной инфекции возросло до 1 492 029.

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Согласно статистике, по состоянию на утро 3 декабря коронавирусом в мире заразились почти 64,5 млн человек, из них выздоровели 41 451 795 пациентов.

Страны, в которых больше всего случаев COVID-19:

США – 14 млн (+184 000);

Индия – 9,53 млн (+36 604)

Бразилия – 6,44 млн (+49 863);

Россия – 2,35 млн (+25 345);

Франция – 2,24 млн (+14 064).

Наибольшее количество летальных случаев от COVID-19 в таких странах:

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США – 273 368;

Бразилия – 174 515;

Индия – 138 122;

Мексика – 107 565;

Великобритания – 59 796.

В то же время больше всего выздоровевших от COVID-19 фиксируют в таких странах:

Индия – 8 932 647;

Бразилия – 6 759 294;

США – 5 322 128;

Россия – 1 814 442;

Аргентина – 1 268 358.

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К слову, в США выразили надежду получить 40 миллионов доз вакцины против коронавируса, однако распределять их будут поэтапно.

Мы также сообщали, что по крайней мере 4 миллиона украинцев смогут бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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