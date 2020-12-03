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В мире от COVID-19 умерли почти полтора миллиона человек

3 декабря, 06:57

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Наибольшее количество летальных случаев в США

В мире количество умерших от коронавирусной инфекции возросло до 1 492 029.

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Согласно статистике, по состоянию на утро 3 декабря коронавирусом в мире заразились почти 64,5 млн человек, из них выздоровели 41 451 795 пациентов.

Страны, в которых больше всего случаев COVID-19:

  • США – 14 млн (+184 000);
  • Индия – 9,53 млн (+36 604)
  • Бразилия – 6,44 млн (+49 863);
  • Россия – 2,35 млн (+25 345);
  • Франция – 2,24 млн (+14 064).

Наибольшее количество летальных случаев от COVID-19 в таких странах:

В тренде
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  • США – 273 368;
  • Бразилия – 174 515;
  • Индия – 138 122;
  • Мексика – 107 565;
  • Великобритания – 59 796.

В то же время больше всего выздоровевших от COVID-19 фиксируют в таких странах:

  • Индия – 8 932 647;
  • Бразилия – 6 759 294;
  • США – 5 322 128;
  • Россия – 1 814 442;
  • Аргентина – 1 268 358.
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К слову, в США выразили надежду получить 40 миллионов доз вакцины против коронавируса, однако распределять их будут поэтапно.

Мы также сообщали, что по крайней мере 4 миллиона украинцев смогут бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США смерть коронавирус
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