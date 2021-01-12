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В Moderna оценили иммунитет от своей COVID-вакцины

12 января, 12:42

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В компании считают, что действие их вакцины можно продлить

В американской биотехнологической компании Moderna считают, что их COVID-вакцина предоставляет защиту от коронавируса как минимум на год.

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Как сообщает CNN, об этом на ежегодной конференции JP Morgan по здравоохранению заявил главный врач Moderna Тал Закс.

"Мы ожидаем, что действие вакцины продлится не менее года", – сказал он.

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При этом Закс не исключает, что для продления действия препарата необходимо применение третьей дозы вакцины. В настоящее время вводятся две дозы с интервалом примерно в месяц.

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"Мы полагаем, что есть возможность для продления эффекта. Особенно это необходимо тем, кто подвержен высокому риску инфицирования", – добавил эксперт Moderna.

Напомним, что вакцина от коронавируса Moderna уже получила разрешение на экстренное использование в США, Евросоюзе, Великобритании, Канаде, Израиле других странах.

При этом, поскольку лекарство было создано лишь в этом году, длительность иммунитета, который оно предоставляет, пока что неизвестна.

Однако уже известно, что она может вызывать сильную аллергическую реакцию. Первым таким случаем стал врач из Бостона.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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иммунитет вакцина коронавирус COVID-19 Moderna

Источник: Сегодня

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