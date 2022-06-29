В НАТО одной картинкой показали, как ответили на агрессию России

Увеличение численности сил реагирования НАТО проведут уже в следующем году

В Мадриде проходит сегодня саммит НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

В ответ на вторжение России в Украину НАТО усилило оборонительное присутствие в восточной части Альянса большим количеством войск, самолетов и кораблей. Об этом говорится на странице Альянса в Facebook.

Более подробно об усилении сообщила пресс-служба НАТО в оригинальной инфографике.

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Усиление военного присутствия НАТО

По словам президента США Джо Байдена, НАТО будет усилено по всем направлениям во всех сферах – на суше, в воздухе и на море.

Американский лидер отметил, что Штаты отправляют два дополнительных эсминца на общую американско-испанскую базу "Рота". После этого количество американских эсминцев там вырастет от 4 до 6.

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В Польше будет создан постоянный штаб пятого армейского корпуса США. Это в свою очередь поможет усилить совместимость войск США и НАТО по всему восточному флангу Альянса.

Дополнительно США также отправят в Британию эскадрильи F-35, кроме того, будет усилена противовоздушная оборона в Германии и Италии.

В Румынии разместят ротационную бригаду в составе до 3-х тысяч бойцов и 2 тысячи другого персонала.

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь.