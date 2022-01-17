"В НАТО такого не допустят": Столтенберг поставил на место Россию

Североатлантический альянс не пойдет на уступки Российской Федерации и не отведет свои войска из стран, присоединившихся к НАТО с 1997 года.
Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью CBC News.
"Мы не можем согласиться на то, чтобы войск НАТО не было в странах, которые присоединились с 1997 года. Ведь половина наших членов тогда осталась бы без защиты", – сказал он.
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Генсек НАТО добавил, что в таком случае появились бы члены НАТО второго сорта, а "в Альянсе такого не допустят".
Столтенберг также прокомментировал напряженную ситуацию на границе с Украиной.
"Пока нет уверенности насчет того, каковы намерения России", – подытожил он.
Россия против НАТО
- 12 января состоялись переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись такие же переговоры между США и РФ.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.
- Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".