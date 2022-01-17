"В НАТО такого не допустят": Столтенберг поставил на место Россию

Генсек Альянса выразил твердую позицию в ответ на ультиматум РФ

Йенс Столтенберг. Фото: коллаж "Сегодня"

Североатлантический альянс не пойдет на уступки Российской Федерации и не отведет свои войска из стран, присоединившихся к НАТО с 1997 года.

Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью CBC News.

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"Мы не можем согласиться на то, чтобы войск НАТО не было в странах, которые присоединились с 1997 года. Ведь половина наших членов тогда осталась бы без защиты", – сказал он.

Генсек НАТО добавил, что в таком случае появились бы члены НАТО второго сорта, а "в Альянсе такого не допустят".

Столтенберг также прокомментировал напряженную ситуацию на границе с Украиной.

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"Пока нет уверенности насчет того, каковы намерения России", – подытожил он.

Россия против НАТО