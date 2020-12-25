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В Нэшвилле взорвалось припаркованное авто: полиция не исключает теракт

25 декабря, 17:55

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Взрыв произошел в рождественское утро

В Нэшвилле (США) в центре города произошел взрыв припаркованного авто.

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Об этом сообщила местная полиция в Twitter.

Взрыв с последующим возгоранием раздался в 6:30 утра. Правоохранители оцепили место взрыва. Место, где все случилось – популярное среди туристов. Есть ли пострадавшие, пока не сообщается. Полиция не исключает умышленного преступления.

"Судя по всему, это было намеренное действие. Правоохранительные органы закрывают улицы в центре города, поскольку расследование продолжается", – информирует полиция.

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Местное телевидение сообщает, что стоящие рядом дома получили повреждения. Местные жители говорят, что их дома изрядно потрясло, у многих вылетели стекла из окон. Стоящие рядом со взорвавшимся авто машины и деревья также выгорели.

Напомним, в одном из ресторанов Киева прогремел взрыв. Инцидент произошел около 4 часов утра на улице Автозаводской. За несколько минут до взрыва к зданию ресторана подошел мужчина, поставил возле ступенек пакет и ушел.

Ранее в США в городе Балтимор произошел взрыв в здании Baltimore Gas&Electric. Девять человек в критическом состоянии, еще один – в тяжелом. От взрыва в здании частично обрушилась крыша.

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США взрыв теракты Нэшвилл
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