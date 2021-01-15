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Страшное ДТП в Нью-Йорке: автобус вылетел с моста и повис (фото и видео)

15 января, 12:38

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Автобус-гармошка вылетел с эстакады и, пролетев 15 метров вниз, повис над землей

В Нью-Йорке произошла дорожная авария, в результате которой пассажирский автобус-гармошка вылетел с эстакады и повис над землей.

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Как сообщает ABC, ДТП произошло поздно вечером 14 января (по местному времени) в районе Бронкс.

В результате аварии пострадали не менее восьми человек, включая водителя. Всех их доставили в районную больницу – травмы большинства потерпевших оцениваются как незначительные, однако водитель автобуса находится в тяжелом состоянии.

Фото: twitter.com/FDNY

Фото: twitter.com/FDNY

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Фото: twitter.com/FDNY

Фото: twitter.com/FDNY

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Предполагается, что водитель автобуса не справился с управлением. Другая возможная причина ДТП – неисправность тормозов автобуса.

В результате автобус пробил заграждение и передняя часть "гармошки", вылетев за пределы моста, упала с 15-метровой высоты на нижнюю дорогу.

Напомним, что похожий инцидент произошел прошлым летом в Варшаве, где автобус-гармошка пробил заграждение виадука и, вылетев с виадука, разломился пополам и упал на дорогу с пятиметровой высоты.

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А месяц назад в Нью-Йорке произошло другое ДТП – в центре Манхэттена автомобиль въехал в участников движения Black Lives Matter.

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ДТП США Нью-Йорк автобусы
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