В Нью-Йорке произошли стычки митингующих с полицией

В Нью-Йорке в ходе акции в поддержку честного подсчета голосов на президентских выборах произошли стычки с полицейскими.

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Как сообщает The New York Times, копы арестовали около 60 демонстрантов на Манхэттене.

Протесты и последующие столкновения произошли, когда город и большая часть остальной части Соединенных Штатов оставались в напряжении на фоне неопределенного исхода президентских выборов.

В Вашингтон-сквере собрались несколько десятков человек. В основном это сторонники демократа Джозефа Байдена. Они выступили с осуждением действующего президента Дональда Трампа, который призывает прекратить подсчет голосов в некоторых штатах.

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После столкновения акция продолжилась в более спокойном режиме, но рядом с местом ее проведения остается автозак. Полиция оцепила весь квартал.

Видео: Telegram-канал/ATN_NEWS

Ранее мы писали, возможен ли "майдан" в США после выборов. Сторонники будут мирно и не очень поддерживать кандидатов до последнего.

Также напомним, Дональд Трамп может обогнать Байдена только в случае победы в Аризоне, Джорджии и Пенсильвании.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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