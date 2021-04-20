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Возле Нью-Йорка расстреляли супермаркет: есть погибший и раненые

20 апреля, 19:59

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Бывший работник продуктового магазина открыл огонь, убив одного и ранив еще двоих своих коллег, после чего сбежал с места преступления

В американском городке Уэст-Хемпстед, штат Нью-Йорк, произошла стрельба в продуктовом магазине, в результате которой были пострадали три человека. Злоумышленник скрылся с места преступления.

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Об этом сообщила полиция округа Нассау.

Инцидент произошел в супермаркете Stop&Shop утром 20 апреля по местному времени.

Обстоятельства произошедшего на данный момент до конца не ясны, но известно как минимум о трех пострадавших. Один из них скончался, а двое находятся в больнице, но об их состоянии информации не поступало.

Злоумышленника объявили в розыск. Его личность уже определили – это 30-летний Габриэль ДеВитт Уилсон. В последний раз его видели уезжающим на автобусе в сторону Нью-Йорка. Его мотивы остаются неизвестными, но предполагается, что это бывший работник магазина.

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Фото: twitter.com/NassauCountyPD
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В связи со случившимся жителей округа просят не покидать свои дома.

Руководство супермаркета выразило соболезнования раненым и семье погибшего человека, назвав реакцию правоохранителей "героической".

Напомним, что 17 апреля в штате Индианаполис 19-летний Брэндон Хоул открыл огонь на объекте логистической компании FedEx в городе Индианаполис, убив восьмерых и ранив еще четверых людей.

Также в этом месяце в школе в штате Теннеси произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и несколько других, включая полицейского, получили ранения.

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США стрельба расстрел Нью-Йорк

Источник: Сегодня

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