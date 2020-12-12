В Нью-Йорке женщина за рулем протаранила толпу митингующих (видео)

Водитель с места ДТП не убегала

В Нью-Йорке автомобиль въехал в участников движения Black Lives Matter.

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Об этом со ссылкой на департамент полиции Нью-Йорка сообщает The Associated Press.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке 39-й улицы и 3-й авеню в центре Манхэттена. По предварительно информации, женщина не справилась с управлением автомобиля и на скорости сбила митингующих, шестерых из которых госпитализировала "скорая". По данным правоохранителей, угрозы их жизни нет.

Водитель с места ДТП не убегала. Сотрудники полиции взяли ее под стражу и допросили.

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Отметим, что митингующие хотели поддержать заключенных из исправительного учреждения в округе Берген, штат Нью-Джерси, которые объявили четырехнедельную голодовку в знак протеста против жестокого с ними обращения.

Ранее в бразильской провинции Сан-Паулу произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, в котором погибли 37 человек.

Напомним, что в январе 2018 в масштабном ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс 13 человек погибли и 39 получили ранения.

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