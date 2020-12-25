В Пентагоне обсуждают план действий на случай введения Трампом военного положения – СМИ

В ведомстве не исключают, что президент США мобилизует своих сторонников, чтобы помешать процессу передачи власти

В Пентагоне обсуждают действия армии в случае объявления главой Овального кабинета Дональдом Трампом военного положения в стране.

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Об этом пишет Newsweek.

По информации издания, высшие военные чины не исключают вариант, при котором Трамп выведет на улицы своих сторонников, чтобы помешать процессу передачи власти избранному президенту Джо Байдену. Также строятся планы на случай, если поступит приказ ввести в Вашингтон армию для обеспечения порядка на время инаугурации и переходного периода.

Поясняется, что из-за введенного в США режима чрезвычайного положения вследствие пандемии коронавируса президент страны наделен дополнительными обширными полномочиями. Генералитет опасается, что сторонники Трампа могут подтолкнуть его на противозаконные действия.

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Источники издания выражают крайнее беспокойство тем, что Минобороны США могут втянуть в подобный кризис.

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Ранее 23 декабря Дональд Трамп заявил, что для расследования предполагаемой фальсификации выборов, которые состоялись 3 ноября и на которых победил демократ Джо Байден, нужно назначить специального прокурора.

В то же время высокопоставленные чиновники Белого дома обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп может злоупотребить властью и отменить результаты выборов.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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