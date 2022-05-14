В поставках оружия из США могут начаться перебои: в Пентагоне назвали причину

До 19 мая Конгресс США должен принять закон о выделении Украине $40 млрд. иначе поставки военной помощи для наших военных будут не регулярными. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, пишет CNN.
"19 мая – это день, когда мы действительно, без дополнительных полномочий, начинаем упускать возможности делать поставки. Это начнет влиять на нашу способность бесперебойно оказывать помощь", – сказал Кирби.
Также он отметил, что Пентагон продолжает призывать Сенат действовать как можно быстрее, чтобы мы не ждали конца мая, так и не получив никаких дополнительных полномочий, на которые можно опереться.
Помощь Украине от США
США с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину начали активнее предоставлять нашему государству новую финансовую помощь. Законопроект о передаче $40 млрд уже одобрила Палата представителей Конгресса США. Теперь его должен утвердить Сенат.
Так недавно законопроект о передаче $40 млрд уже одобрила Палата представителей Конгресса США. Помощь направят не только на украинскую армию:
- $6 млрд — направят на обучение украинских военных, оборудование и оружие;
- по $8,7 млрд — в поддержку украинской экономики и пополнение американской техники, отправленной в Украину;
- $3,9 млрд — на деятельность контингента США в Европе и разведку.
Ленд-лиз для Украины
Президент США Джозеф Байден подписал закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года", который уже 28 апреля имел поддержку обеих палат Конгресса США. Многие отметили, что это было символично – в сакральный для России день победы над фашистской Германией.
На сайте Конгресса США сказано, что закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года" временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны.
После встречи лидеров стран "Большой семерки" по средствам видеосвязи 8 мая Байден заявил, что США продолжат укреплять Украину и дальше.