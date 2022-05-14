В поставках оружия из США могут начаться перебои: в Пентагоне назвали причину

В предоставлении Украине военной помощи может возникнуть военная помощь если не будет подписан закон

Сенат США должен одобрить до 19 мая закон о выделении помощи Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

До 19 мая Конгресс США должен принять закон о выделении Украине $40 млрд. иначе поставки военной помощи для наших военных будут не регулярными. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, пишет CNN.

"19 мая – это день, когда мы действительно, без дополнительных полномочий, начинаем упускать возможности делать поставки. Это начнет влиять на нашу способность бесперебойно оказывать помощь", – сказал Кирби.

Также он отметил, что Пентагон продолжает призывать Сенат действовать как можно быстрее, чтобы мы не ждали конца мая, так и не получив никаких дополнительных полномочий, на которые можно опереться.

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Помощь Украине от США

США с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину начали активнее предоставлять нашему государству новую финансовую помощь. Законопроект о передаче $40 млрд уже одобрила Палата представителей Конгресса США. Теперь его должен утвердить Сенат.

Так недавно законопроект о передаче $40 млрд уже одобрила Палата представителей Конгресса США. Помощь направят не только на украинскую армию:

$6 млрд — направят на обучение украинских военных, оборудование и оружие;

— направят на обучение украинских военных, оборудование и оружие; по $8,7 млрд — в поддержку украинской экономики и пополнение американской техники, отправленной в Украину;

— в поддержку украинской экономики и пополнение американской техники, отправленной в Украину; $3,9 млрд — на деятельность контингента США в Европе и разведку.

Ленд-лиз для Украины

Президент США Джозеф Байден подписал закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года", который уже 28 апреля имел поддержку обеих палат Конгресса США. Многие отметили, что это было символично – в сакральный для России день победы над фашистской Германией.

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На сайте Конгресса США сказано, что закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года" временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны.

После встречи лидеров стран "Большой семерки" по средствам видеосвязи 8 мая Байден заявил, что США продолжат укреплять Украину и дальше.