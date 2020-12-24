В правительстве России есть причастные к кибератакам на США – посол

У США нет сомнений, кто стоит за хакерскими атаками

В Соединенных Штатах не сомневаются, что в правительстве и службах безопасности России есть те, кто имеет отношение к непрекращающимся кибератакам и кампании по влиянию на принимаемые в США решения.

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Об этом заявил посол США в России Джон Салливан, передает "Радио Свобода".

Дипломат отметил, что когда в беседах с журналистами и членами Конгресса заходит речь о кибербезопасности, то имеется в виду, главным образом, вмешательство в выборы.

По словам посла, значительное влияние на выборы в США было оказано в 2016 году, затем ситуация повторилась два года назад и в нынешнем году.

"Это лишь часть гораздо большей проблемы – агрессивной киберактивности со стороны элементов внутри российского правительства. Поэтому мы должны действовать эффективнее, чтобы защитить себя", – подчеркнул Салливан.

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Он считает, что необходимо продолжать информировать Москву и привлекать к ответственности тех, кто пытается навредить цифровой инфраструктуре США и использовать ее в своих интересах.

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Напомним, 13 декабря, стало известно, что неизвестные хакеры при поддержке иностранного правительства получили доступ ко внутреннему почтовому трафику в Министерстве финансов и в Национальном управлении по телекоммуникациям и информации Министерства торговли Соединенных Штатов.

Днем ранее сообщалось о кибератаке на ведущую американскую компанию по кибербезопасности FireEye.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года, причастна Россия.

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