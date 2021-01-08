В рейтинге миллиардеров произошли изменения: кто стал самым богатым человеком в мире

Акции Tesla выросли почти на 8% за последние сутки

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в четверг, 7 января, стал самым богатым человеком мира, обойдя в рейтинге миллиардеров основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

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Об этом сообщает Bloomberg.

На данный момент состояние Маска оценивается в 194,8 млрд долларов, что на 9,5 миллиарда долларов больше, чем у Безоса, компания которого Blue Origin является конкурентом SpaceX.

Издание отмечает, что еще недавно такое преимущество Маска казалось невероятным, Безос занимал первую строчку в рейтинге 500 богатейших людей мира с октября 2017 года.

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Сместить лидера Маску удалось благодаря росту акций производителя электромобилей Tesla, который только за последние сутки выросли на 7,9%. Кроме того, Безос расстался с частью своего состояния при разводе с женой Маккензи Скотт.

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Напомним, с начала 2020 года 2200 миллиардеров по всему миру заработали 1,9 трлн долл. Их совокупное состояние выросло на 20%, до 11 трлн долларов. При этом сильнее всего разбогатели китайские миллиардеры. На втором месте – американцы, на третьем – французы.

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