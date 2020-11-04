В "счастливом" для Трампа штате больше поддерживают Байдена: подробности

К избирательным участкам выстроились очереди в несколько сотен метров

В США Пенсильвания считается важным штатом во время выборов, который может повлиять на результат в целом. На прошлых выборах здесь победил Дональд Трамп, а сейчас рейтинги Джо Байдена показывают серьезный результат. Об этом сообщила корреспондент Алена Кот во время прямого включения из Филадельфии (штат Пенсильвания) в спецэфире "Америка выбирает 2020"на телеканале "Украина 24" с Евгением Киселевым.

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Голосование в Филадельфии, как и в других городах штата, проходит спокойно, без акций протеста.

На самих избирательных участках были большие очереди уже с самого утра по несколько сотен метров. Американцы очень четко соблюдают карантинные правила.

"В Украине такого точно не увидишь (больших очередей). Пенсильванцы уверены, что голос каждого важен", – говорит Алена Кот.

По ее словам, Пенсильвания очень важный штат для Байдена и Трампа. На президентских выборах в 2016 году Трамп выиграл тот штат. Стоит отметить, что в сам день выборов Байден находится именно в Пенсильвании.

"Как нам рассказали местные, за Байдена агитировали все же больше и активнее и за последними данными его рейтинг здесь рос", – отметила Алена Кот.

Также мы писали, какие штаты поддерживают Трампа и Байдена. Действующий президент должен победить в 19 штатах, а Байден в 18-ти. Но есть еще 13 самых "сложных" штатов, от которых будет зависеть победа на выборах.

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Смотрите включение из Флориды – еще одного очень важного штата в США:

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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