В Сенате США достигли соглашения по процессу импичмента Трампа

Новая резолюция Сената, как ожидается, будет принята в начале этой недели

Лидер большинства Сената Соединенных Штатов Чак Шумер объявил о достигнутом соглашении, которое устанавливает структуру предстоящего импичмента Дональда Трампа, что гарантирует справедливость разбирательства.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

Шумер отметил, что все стороны (менеджеры, адвокат бывшего президента и лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл) согласились с этим планом, чтобы на этой неделе мог начаться справедливый и честный двухпартийный процесс импичмента Дональда Трампа в Сенате.

"Импичмент позволит установить правду и ответственность, которые необходимы для обеспечения необходимого объединения и исцеления в нашей стране после нападения на нашу демократию 6 января, в результате которого погибли пять человек", – заявил он.

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Новая резолюция Сената, как ожидается, будет принята в начале этой недели.

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Если большинство проголосует за конституционность разбирательства, оно продолжится в соответствии с положениями резолюции:

до 16 часов с каждой стороны для представления аргументов начиная со среды, 10 февраля – каждая сторона должна использовать свое время не более двух дней, а продолжительность ежедневного выступления не должна быть более 8 часов;

после выступления обеих сторон у сенаторов будет 4 часа для вопросов;

по запросу менеджеров по импичменту, после вопросов сенаторов, будет выделено 4 часа, поровну разделенных, для заслушивания аргументов рассмотрения Сенатом ходатайства о вызове свидетелей и о предоставлении документов;

до 4 часов, поровну разделенных между менеджерами по импичменту и защитой для заключительного выступления;

по завершению заключительных выступлений и времени для обсуждения сенаторами, верхняя палата Конгресса проголосует, объявить или нет Дональду Трампу импичмент.

Напомним, ранее Сенат согласился приостановить процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа с вечера пятницы до вечера субботы по просьбе адвоката экс-президента Дэвида Шона, который соблюдает еврейский шаббат.

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