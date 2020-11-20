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В штате Джорджия подтвердили победу Байдена

20 ноября, 05:27

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Байден опережает Трампа на 12 780 голоса

Результаты пересчета в штате Джорджия голосов, поданных на президентских выборах в США, подтвердили победу демократа Джо Байдена.

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Об этом заявил госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер, передает Голос Америки.

По его словам, результат пересчета очень близок к тому результату, о котором было сообщено в ночь выборов.

"Первый в истории Джорджии полный аудит подтвердил, что новая система обработки бумажных бюллетеней точно подсчитала и передала результаты", – сказал Раффенспергер.

Отделения избиркома Джорджии первоначально обработали более 4,99 млн бюллетеней и присудили победу Байдену. Он по итогам первичного подсчета набрал на 12 780 голосов больше своего соперника.

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Отметим, Трамп потребовал не подсчитывать голоса в Мичигане. Однако в офисе генерального прокурора Даны Нессель заявили: выборы в Мичигане были проведены честно и прозрачно.

Избирательный штаб Дональда Трампа подал десятки ходатайств с требованием пересчитать голоса в колеблющихся штатах, а он сам регулярно публикует "твиты" о своей "победе".

Ранее сайт "Сегодня" проанализировал различные кандидатуры, которые могут занять центральные места в команде следующего президента.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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