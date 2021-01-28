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В штурме Капитолия обвинили трех представителей антиправительственной организации

28 января, 05:29

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Они пытались помешать Конгрессу подтвердить победу Байдена

В США в заговоре обвинили трех членов организации Oath Keepers ("Хранители клятвы") с целью штурма Капитолия 6 января.

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Как сообщает Минюст США, три человека пытались помешать Конгрессу подтвердить победу президента Джо Байдена на выборах, которые прошли в стране 3 ноября.

Еще в месяц президентских выборов в сговор вступили 38-летняя Джессика Мэри Уоткинс, 50-летний Донован Рэй Кроул и 65-летний Томас Колдуэлл.

Они общались друг с другом перед штурмом Капитолия и координировали действия во время атаки.

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Все трое находятся под арестом, им грозит до 20 лет тюрьмы. Однако пока никто из них не признал себя виновным.

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Напомним, спецслужбы Соединенных Штатов установили личности 400 человек, которые принимали участие в штурме Капитолия. 130 человек уже задержаны.

В СМИ также появилась информация о том, как сторонники Трампа планировали штурм Капитолия.

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США штурм Капитолий
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