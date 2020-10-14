В Совет по правам человека ООН переизбрали РФ: в США резко отреагировали

В Совет по правам человека ООН вошли Россия, Китай и Куба. В США отреагировали на переизбрание и сожалеют о том, что в Совет вошли государства, которые систематически нарушают эти права.
Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
США напомнили, что оставили СПЧ ООН в 2018 году из-за предвзятого отношения к Израилю и правил, позволяющих выбрать членами Совета худших в мире нарушителей прав человека.
"Сегодня Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз выбрала страны с ужасными показателями о правах человека, в частности Китай, Россию и Кубу. Эти выборы только подтверждают решение США выйти и использовать другие места и возможности для защиты и продвижения общих прав человека", – говорится в сообщении.
Отметим, Украину также переизбрали в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций на 2021-2023 годы.
Также мы рассказывали, как члены зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали вице-спикером ПАСЕ российского депутата Петра Толстого, несмотря на его антисемитские высказывания в прошлом.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк