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В Совет по правам человека ООН переизбрали РФ: в США резко отреагировали

14 октября, 10:06

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

США еще раз убедились, что вышли из Совета не зря

В Совет по правам человека ООН вошли Россия, Китай и Куба. В США отреагировали на переизбрание и сожалеют о том, что в Совет вошли государства, которые систематически нарушают эти права.

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Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

США напомнили, что оставили СПЧ ООН в 2018 году из-за предвзятого отношения к Израилю и правил, позволяющих выбрать членами Совета худших в мире нарушителей прав человека.

"Сегодня Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз выбрала страны с ужасными показателями о правах человека, в частности Китай, Россию и Кубу. Эти выборы только подтверждают решение США выйти и использовать другие места и возможности для защиты и продвижения общих прав человека", – говорится в сообщении.

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Отметим, Украину также переизбрали в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций на 2021-2023 годы.

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Также мы рассказывали, как члены зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали вице-спикером ПАСЕ российского депутата Петра Толстого, несмотря на его антисемитские высказывания в прошлом.

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Россия США ООН права человека
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