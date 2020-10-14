В Совет по правам человека ООН переизбрали РФ: в США резко отреагировали

США еще раз убедились, что вышли из Совета не зря

В Совет по правам человека ООН вошли Россия, Китай и Куба. В США отреагировали на переизбрание и сожалеют о том, что в Совет вошли государства, которые систематически нарушают эти права.

Реклама

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

США напомнили, что оставили СПЧ ООН в 2018 году из-за предвзятого отношения к Израилю и правил, позволяющих выбрать членами Совета худших в мире нарушителей прав человека.

"Сегодня Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз выбрала страны с ужасными показателями о правах человека, в частности Китай, Россию и Кубу. Эти выборы только подтверждают решение США выйти и использовать другие места и возможности для защиты и продвижения общих прав человека", – говорится в сообщении.

Отметим, Украину также переизбрали в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций на 2021-2023 годы.

Реклама

Также мы рассказывали, как члены зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали вице-спикером ПАСЕ российского депутата Петра Толстого, несмотря на его антисемитские высказывания в прошлом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама