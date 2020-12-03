Рак, сепсис, "испанка" и дважды COVID-19: история бабушки-победительницы из США

Кроме COVID-19, на судьбу Анджелины Фридман выпал рак, сепсис и пандемия "испанки"

Пока США продолжают бороться с эпидемией коронавируса, занимая лидерские места в антирейтингах по масштабам заболевания, 102-летняя жительница Нью-Йорка Анджелина Фридман уже дважды поборола COVID-19.

Реклама

Об удивительной истории телеканалу CNN рассказала ее дочь.

Женщина утверждает, что в конце октября мать позвонила ей из дома престарелых, в котором она живет, и сообщила о своем диагнозе. Она заразилась, несмотря на изоляцию всех обитателей центра.

У Фридман наблюдались явные симптомы коронавируса – жар и сухой кашель, однако недавно стало известно, что она получила отрицательный результат анализов. После второго отрицательного теста ее перевели в ее личную комнату.

Анджелина Фридман. Фото: facebook.com/nwrtnc

Впервые Анджелина Фридман переболела коронавирусом в апреле. Тогда о диагнозе она узнала случайно, обратившись в больницу за "незначительной медицинской процедурой". Но тогда женщина перенесла болезнь легче – за неделю в больнице у нее лишь несколько раз поднялась температура.

Реклама

Стоит отметить, что это не первая пандемия в жизни Анджелины. Будучи младенцем, в 1918 году она пережила "испанский" грипп, жертвами которого стали миллионы людей по всей планете.

В тренде ООН больше не считает марихуану опасным наркотиком

Анджелина Фридман. Фото: facebook.com/nwrtnc

Кроме того, за свою жизнь она перенесла и другие испытания – рак, внутреннее кровотечение и сепсис. Кроме того, она осталась единственной из 11 детей, которые были у ее родителей.

Несмотря на это, а также преимущественную потерю слуха и зрения, женщина не перестает радоваться жизни, часто вяжет и участвует в различных конкурсах в своем доме для престарелых.

Напомним, ранее мы писали о пожилой испанке, которая также пережила и пандемию гриппа в 1918 году, и коронавирус в этом.

Также сообщалось, что обитатели домов для престарелых станут первыми в очереди для вакцинирования от COVID-19 в США.

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама