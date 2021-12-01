В США 15-летний подросток устроил жуткую стрельбу в школе: есть погибшие и раненые

В американском штате Мичиган подросток устроил стрельбу в школе. В результате инцидента погибли три человека, еще шесть получили ранения.
Об этом сообщает CNN.
Что известно о погибших?
Младший шериф округа Окленд Майкл Маккейб заявил, что трое убитых — студенты. Кроме того, во время стрельбы пострадал учитель.
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Задержание стрелка
Правоохранители в течение пяти минут задержали нападавшего. Им оказался 15-летний ученик. У парня изъяли пистолет. В полиции считают, что он действовал в одиночку. Во время задержания подросток не сопротивлялся. Он отказался разговаривать с правоохранителями.
Эвакуация учащихся
Учеников, которые были в магазине, что рядом со школой, где произошел инцидент, эвакуировали.
Стрельба в центре Днепра
В центре Днепра мужчина устроил стрельбу. В результате инцидента пострадали люди.
Работник строительной площадки и неизвестный мужчина начали ссориться. Из-за этого нарушитель достал травматическое оружие и начал из него стрелять в 52-летнего работника площадки. Обратился в полицию случайный свидетель. Пострадавшего доставили в больницу.
За содеянное нападавшему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.
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