Українська
$ 28,19
34,1
  1. Мировые новости
  2. США

В США арестовали женщину, угрожавшую "прострелить мозг" спикеру Конгресса

30 января, 22:41

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Еще двух человек арестовали за штурм Капитолия 6 января

В Соединенных Штатах федеральные власти арестовали в Пенсильвании двух женщин по обвинению в штурме Капитолия 6 января, после того, как ФБР заявило, что одна из них угрожала застрелить спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Реклама

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным ФБР, Дон Бэнкрофт запечатлена на видео, которое она сама же и отправила своим детям в день штурма Конгресса США.

"Мы ворвались в Капитолий... Мы вошли внутрь, мы сделали свое дело. Мы искали Нэнси (Пелоси. – Ред.), чтобы прострелить ее чертов мозг, но не нашли", – говорит она на видео.

В тренде
Смерть в прямом эфире: почему челленджи в соцсетях опасны (видео)

Вместе с Бэнкрофт ФБР также опознало и арестовало еще одну участницу штурма Диану Сантос-Смит благодаря наводке с видео, на котором видно, как две женщины покидают Капитолий 6 января в толпе людей.

Реклама

Обеим женщинам предъявлены три обвинения, в частности – умышленное проникновение в здание или территорию с ограниченным доступом без законных полномочий и создание препятствий для государственной деятельности путем хулиганства или нарушения общественного порядка в здании или на территории с ограниченным доступом.

Напомним, спецслужбы Соединенных Штатов установили личности 400 человек, которые принимали участие в штурме Капитолия, из них более 130 уже задержаны.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США арест штурм Капитолий Конгресс США Пелоси
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условие
Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условиеПолитика
Инаугурация Джо Байдена: все подробности
Инаугурация Джо Байдена: все подробностиСША
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против Путина
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против ПутинаПолитика
Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Кто он и что говорил об Украине
Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Кто он и что говорил об УкраинеУкраина
В США потребовали лишить статуса адвоката Джулиани
В США потребовали лишить статуса адвоката ДжулианиСША
Перезапуска не будет. СМИ узнали, чего ждать России от Байдена
Перезапуска не будет. СМИ узнали, чего ждать России от БайденаСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять