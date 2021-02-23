В США "Боинг" разваливался на куски в полете: названа причина аварии

Инцидент с лайнером авиакомпании United Airlines, у которого на прошлой неделе отказал двигатель во время полета, мог быть вызван износом металлических частей силовой установки PW4000.

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К этому, как сообщает CNN, пришли в Национальном совете по безопасности на транспорте США (НСБТ).

На первом после случившего брифинге председатель нацсовета Роберт Сумвальт сказал, что, предварительно, именно износ одной из 22 лопастей винта в правом двигателе самолета мог привести к ЧП.

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Вышедшая из строя лопасть посреди рейса вырвалась из ступицы и задела другую. При этом одна из них застряла внутри реактивного двигателя, а вторая рухнула на футбольном поле в городе Брумфилд, штат Колорадо.

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22 февраля часть дефектной лопасти уже доставили в лабораторию производителя двигателя – фирмы Pratt & Whitney. Результаты анализа должны быть озвучены на следующий день. Главный вопрос, на который предстоит ответить авиаэкспертам – как долго лопасть была повреждена перед окончательной поломкой.

Сам двигатель тоже снимут с самолета для дополнительной проверки следователями НСБТ. В целом расследование причин аварии может занять больше года.

Помимо двигателя, говорит Самвальт, в летном фюзеляже также была повреждена некритичная композитная деталь, которая делает самолет более аэродинамичным.

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Напомним, что 21 февраля у Boeing 777 авиакомпании United Airlines, на борту которого находился 241 человек, отказал двигатель во время рейса Денвер – Гонолулу. Лайнер безопасно вернулся в аэропорт вылета, и никто не пострадал. После этого ряд стран временно отказался от эксплуатации этих самолетов с двигателями PW4000.

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