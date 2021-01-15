В США более 1,3 млн человек получили вторую дозу вакцины от COVID-19

Более 9,7 млн человек уже привиты от коронавируса

В США более 1,3 млн человек получили вторую дозу вакцины от коронавируса.

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Об этом сообщают Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Уже более 11 млн доз вакцин применены, большинство из них – Pfizer и BioNTech. Применение этой вакцины началось 14 декабря, интервал между введением первой и второй доз составляет 21 день

Более 9,7 млн человек уже привиты от коронавируса. Из них 1,3 млн уже получили вторую дозу вакцины, необходимую для появления иммунитета к коронавирусу.

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По состоянию на утро 15 января, в США зафиксировали более 23,3 млн случаев коронавирусной инфекции. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли более 388 тысяч человек.

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К слову, в мире за все время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 2 миллионов человек.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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