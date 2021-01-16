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В США более 10 млн человек вакцинировались от COVID-19

16 января, 01:12

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

За последние сутки вакцинированы были 900 000 человек

В США уже 10,6 миллионов человек вакцинированы от коронавируса.

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Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, передает CNN.

Только за последние сутки вакцинированы были 900 000 человек, более 1,6 миллиона человек уже получили обе дозы вакцины.

Использованы были более 7 тысяч доз вакцины от Pfizer/BioNTech и более 5 тысяч доз вакцины от Moderna.

К слову, согласно последним данным, в США коронавирусом заболели более 23,4 миллионов человек, за последние сутки – 238 тысяч. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 389 тысяч человек.

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Также мы писали, что странам-членам Евросоюза крайне не понравилось сообщение о том, что поставки вакцины от COVID-19 разработки немецкой компании BioNTech и американской Pfizer отложат на несколько недель.

Ранее сообщалось, что компания Pfizer временно сократит поставки своей вакцины против коронавируса в Европу.

Также напомним, какие страны включились в гонку вакцин от коронавируса и кто может изменить ситуацию.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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