В США число привившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев

В США число тех, кто вакцинировался от COVID-19 превысило общее количество инфицированных.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Согласно последним данным, 26,5 млн жителей США получили одну или две дозы вакцины от коронавируса. В то время как с начала пандемии в стране было зафиксировано 26,3 млн случаев заражения.
Ежедневно в США вводят около 1,35 млн доз вакцины.
Соединенные Штаты по-прежнему занимают первую позицию по количеству инфицированных. К слову, за все время пандемии коронавируса в стране от осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 442 тысячи человек.
Ранее мы писали, что власти Соединенных Штатов считают, что мировое сообщество должно провести полноценное международное расследование в отношении источника распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Также сообщалось, что США планируют закупить в скором времени еще по 100 млн доз вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Moderna и Pfizer.
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