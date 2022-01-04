В США двойняшки будут праздновать день рождения в разные годы: как так произошло

Младенцы родились в штате Калифорния

Дети родились в разные годы/Фото: people.com, коллаж: "Сегодня"

В США двойняшки будут праздновать свой день рождения в разные дни, месяцы и годы, хотя и появились на свет с разницей в 15 минут.

Об этом пишет издание People.

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Когда родились дети?

Младенцы родились в американском штате Калифорния. Мальчик Альфредо родился в последние минуты 2021 года, а вот его сестра Эйлин стала на год моложе, поскольку появилась на свет в первую минуту 2022 года.

Таким образом день рождения двойняшек приходится на разные дни, месяцы и годы. Как отметили в роддоме, такие случаи случаются раз в 2 миллиона.

"Для меня безумие, что они двойняшки, но имеют разные дни рождения. Я удивлена и счастлива, что она родилась в полночь", — говорит мать двойняшек.

Врач, работающий в родильном центре, назвала рождение двойняшек одними из самых запоминающихся родов в его карьере.

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Факты о населении мира

1. Численность населения существенно расти

По прогнозам ООН, к 2050 году количество людей в мире составит 9,7 миллиарда человек, а к концу века достигнет отметки в 11 миллиардов.

2. Уменьшается рождаемость

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Сейчас во всем мире средний уровень рождаемости – 2,5 ребенка на одну женщину, а к 2030 году, согласно данным ООН, он уменьшится до 2,4 рождения на женщину. По прогнозам, в 2050 году более 70% населения мира будет жить в странах, где общий показатель рождаемости будет ниже того, который необходим для воспроизводства населения.

3. Население мира будет стареть

Если же говорить о людях 65 лет и старше, то их доля, согласно прогнозам, будет расти.

Сейчас их 19% в Европе и 16% в Северной Америке, но к 2050 году показатели могут увеличиться до 28% и 23% соответственно. Также ожидается, что за этот же период вырастет также доля пожилых людей в Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне – с 8% до 18%. В Африке, где на сегодня самое молодое население, к 2050 году доля пожилых людей составит 9%.

4. Будет увеличиваться продолжительность жизни

Согласно прогнозам, общая продолжительность жизни значительно увеличится с 72,6 года в 2019 году до 77,1 года в 2050 году.

5. Большинство населения живет в городах

Около 56% населения мира сейчас живет в городах и в целом почти весь прирост населения в будущем будет происходить именно путем увеличения количества городских жителей.

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