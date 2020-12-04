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В США эффектно взорвали одну из самых высоких труб в мире: видео

4 декабря, 13:04

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

305-метровая труба – все, что оставалось от проработавшей 60 лет

В США взорвали огромную дымовую трубу закрытой угольной электростанции Widows Creek. Собственно, это все, что от нее оставалось – основную часть уничтожили еще в 2019 году.

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Как сообщают новости "Сегодня", эффектное видео сноса сняли в городе Стивенсон, штат Алабама.

Огромную конструкцию высотой 305 метров свалили за считанные секунды. Для этого понадобилось несколько килограммов взрывчатки, заложенных у ее основания.

После взрыва труба сложилась ровно по месту падения. В дальнейшем сталь из старой трубы переплавят, а бетоном заполнят фундамент другой электростанции, расположенной неподалеку.

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Видео: Сегодня

Эта труба в течение более 60 лет считалась самой высокой среди всех работающих электростанций в мире – до 2015 года, когда управляющая компания TVA решила закрыть станцию.

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С территории, где располагалась станция Widows Creek, продолжают убирать все объекты, чтобы использовать ее под другие цели.

Напомним, в прошлом году в Нью-Йорке при помощи динамита взорвали мост Таппан Зи, который был одним из самых старых в городе – его построили в 1955 году.

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США взрыв электростанция снос Алабама

Источник: Сегодня

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