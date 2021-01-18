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В США эвакуировали Капитолий: над зданием дым

18 января, 17:45

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Тревога оказалась ложной – возгорание произошло под мостом недалеко от парламентского комплекса

В Вашингтоне эвакуировали здание Конгресса – Капитолий, – где сегодня проходит репетиция церемонии инаугурации следующего президента США Джо Байдена.

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Над зданием виден дым, а также сработали сирены.

NBC сообщает об "внешней угрозе безопасности", из-за которой все входы и выходи из Капитолия перекрыли.

Вскоре стала известна причина пожарной тревоги: возгорание включили из-за возгорания под мостом, где ночевали бездомные недалеко от территории парламентского комплекса.

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И хотя тревога оказалась ложной, здание было решено перекрыть в целях повышенной осторожности.

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В результате пожара никто не пострадал.

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