В США эвакуировали Капитолий: над зданием дым

Тревога оказалась ложной – возгорание произошло под мостом недалеко от парламентского комплекса

В Вашингтоне эвакуировали здание Конгресса – Капитолий, – где сегодня проходит репетиция церемонии инаугурации следующего президента США Джо Байдена.

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Над зданием виден дым, а также сработали сирены.

NBC сообщает об "внешней угрозе безопасности", из-за которой все входы и выходи из Капитолия перекрыли.

Вскоре стала известна причина пожарной тревоги: возгорание включили из-за возгорания под мостом, где ночевали бездомные недалеко от территории парламентского комплекса.

И хотя тревога оказалась ложной, здание было решено перекрыть в целях повышенной осторожности.

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В результате пожара никто не пострадал.

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