В США эвакуировали Капитолий: над зданием дым

В Вашингтоне эвакуировали здание Конгресса – Капитолий, – где сегодня проходит репетиция церемонии инаугурации следующего президента США Джо Байдена.
Над зданием виден дым, а также сработали сирены.
NBC сообщает об "внешней угрозе безопасности", из-за которой все входы и выходи из Капитолия перекрыли.
Вскоре стала известна причина пожарной тревоги: возгорание включили из-за возгорания под мостом, где ночевали бездомные недалеко от территории парламентского комплекса.
И хотя тревога оказалась ложной, здание было решено перекрыть в целях повышенной осторожности.
В результате пожара никто не пострадал.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк